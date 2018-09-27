27.09.2018 14:30

Завтра по Шевченко до метро «Киевская» пустят трамваи и введут новый маршрут

С 28 сентября будет восстановлено движение трамваев по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до Журавлевского гидропарка, улице Моисеевской, улице Веринской, улице Бестужева, въезду Семиградскому.



// city.kharkov.ua

До завершения работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев, и реконструкции трамвайного переезда «ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей» трамвай №27 будет курсировать так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Сидора Ковпака – ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Бестужева – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – «Новожаново».



Также будет введен временный трамвайный маршрут №28 с последующим путем движения: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Бестужева – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – ул. Сидора Ковпака – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.