Завтра по Шевченко до метро «Киевская» пустят трамваи и введут новый маршрут

С 28 сентября будет восстановлено движение трамваев по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до Журавлевского гидропарка, улице Моисеевской, улице Веринской, улице Бестужева, въезду Семиградскому.
До завершения работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев, и реконструкции трамвайного переезда «ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей» трамвай №27 будет курсировать так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Сидора Ковпака – ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Бестужева – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – «Новожаново».
Также будет введен временный трамвайный маршрут №28 с последующим путем движения: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Бестужева – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – ул. Сидора Ковпака – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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