27.09.2018 14:59

Харьковские школьники начнут получать льготные проездные с 1 октября

Соответствующее положение было утверждено 26 сентября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

Чтобы механизм выдачи льготных проездных для проезда в городском электротранспорте заработал, городу необходимо было принять порядок взаимодействия между всеми задействованными структурами и инвестором, уточнил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

«Мы оперативно с коллегами из Департамента труда и социальной политики и Юридического департамента разработали указанное положение. Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», - сообщил Сергей Дульфан.



Льготные карты системы «E-ticket» будут действовать как в наземном городском электротранспорте, так и в метро. Но в октябре льготой на проезд школьники смогут пользоваться только в трамвае и троллейбусе. Для этого на карточке будет 30 бесплатных поездок.



«Выдача карточек будет осуществляться КП «Харьков-Пасс» через прямые договоры со школами», - отметил директор департамента.



Он добавил, что в подземке по льготному тарифу школьники смогут ездить с 1 ноября, когда в метрополитене будет запущена система «E-ticket».



Всего льготные карточки получат почти 80 тыс. школьников. Вслед за ними проездные «E-ticket» выдадут студентам, а после - всем оставшимся гражданам льготных категорий.