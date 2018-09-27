Харьковские школьники начнут получать льготные проездные с 1 октября

Соответствующее положение было утверждено 26 сентября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Чтобы механизм выдачи льготных проездных для проезда в городском электротранспорте заработал, городу необходимо было принять порядок взаимодействия между всеми задействованными структурами и инвестором, уточнил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
«Мы оперативно с коллегами из Департамента труда и социальной политики и Юридического департамента разработали указанное положение. Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», - сообщил Сергей Дульфан.
Льготные карты системы «E-ticket» будут действовать как в наземном городском электротранспорте, так и в метро. Но в октябре льготой на проезд школьники смогут пользоваться только в трамвае и троллейбусе. Для этого на карточке будет 30 бесплатных поездок.
«Выдача карточек будет осуществляться КП «Харьков-Пасс» через прямые договоры со школами», - отметил директор департамента.
Он добавил, что в подземке по льготному тарифу школьники смогут ездить с 1 ноября, когда в метрополитене будет запущена система «E-ticket».
Всего льготные карточки получат почти 80 тыс. школьников. Вслед за ними проездные «E-ticket» выдадут студентам, а после - всем оставшимся гражданам льготных категорий.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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