В течение сентября за неправильную парковку в Харькове вступили в действие уже два запрета

К уже действующему с 1 сентября запрету на проектирование автостоянок на тротуарах, с сегодняшнего дня вступили в силу новые санкции.
С 27 сентября 2018 года в Украине официально вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», который определяет размеры штрафа за неправильные парковки, в том числе, на тротуарах, и случаи, при которых транспортное средство может быть отправлен эвакуатором на штраф-площадку.
С 1 сентября 2018 года вступили в действие обновленные государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог населенных пунктов (ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов"), которые, в частности, не допускают проектирования автостоянок временного хранения на тротуарах. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«С 1 сентября в Украине действуют обновленные нормы по улиц и дорог, которые запрещают проектировать временные автостоянки на тротуарах. Это будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах, налаживанию транспортного движения в населенных пунктах и уменьшению заторов, а также минимизации возможных аварий с участием пешеходов. Такие принципы действуют в большинстве цивилизованных стран Европы и мира и наконец начинают реализовываться у нас », - сказал он.
Так, согласно новым ГСН, проектирование временных автостоянок также не допускается вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного и регулируемого движения и на магистралях районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.
Обновленные ГСН были разработаны ГП «ГосдорНИИ» на замену аналогичных ГСН 2001 года и в распространяются на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих дорог в населенных пунктах.
Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
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27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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