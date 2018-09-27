Сегодня в Украине вступают в силу новые правила, призванные ликвидировать стихийные парковки (ФОТО)

Реформа в сфере парковки автомобилей. За несоблюдение новых правил предусмотрены не только штрафы, но и эвакуация автомобиля.
За несоблюдение новых правил предусмотрены не только штрафы, но и эвакуация автомобиля.
Более того, нарушителем можно быть признанным и автоматически, присутствие водителя не обязательно, доказательством будет служить видео и фото.
Сегодня инспектору не придется ждать водителя, который нарушил правила парковки, чтобы предъявить ему претензии.
Его присутствие теперь не обязательно. Достаточно факта фото и видеосъемки.
Копию квитанции нарушителю оставят на лобовом стекле, а сообщение будет направлено на мобильный телефон, электронную почту или заказным письмом.
К тому же штраф за неправильную парковку увеличился и теперь он будет составлять от 255-ти до 1700 гривен. И платить его будет не водитель, а обладатель транспортного средства, если машина на иностранных номерах, то тот, кто ввез ее в Украину.
Выросли штрафы и за неоплаченные парковки, по новым правилам это 20-ти кратный размер оплаты парковки за час.
А вот в случае, если машина мешает или создает опасность дорожному движению закон, позволяет ее эвакуировать.
И делать это будут представители Нацполиции и инспекторы по парковке.
Сейчас в Харькове такая инспекция уже создана.
Алексей Бруслик, заведующий сектором обще-правовой работы Департамента территориального контроля:
"В соответствии с распоряжением Харьковского городского головы от 6 августа 2018 года было создано в структуре Департамента территориального контроля соответствующую инспекцию по парковке в количестве 8 человек. Данное количество лиц предусмотрено на начальном этапе создания и запуска качественной работы данной инспекции. В перспективе штат инспекции будет расширен до 50 человек".
"Правда для полноценной работы инспекции не хватает еще законодательного обоснования" -, отмечает Алексей Бруслик.
Алексей Бруслик, заведующий сектором обще-правовой работы Департамента территориального контроля:
"Нужно несколько моментов, которых нам сегодня очень не хватает, Кабмин и другие органы исполнительной власти должны принять ряд подзаконных нормативно-правовых актов, которые позволят, во-первых, получить доступ инспекторам по парковке к Единому госреестру транспортных средств, чтобы инспекторы могли индентифицировать владельцев транспортных средств и, во-вторых, доступ к реестру об админнарушении, куда инспекторы должны будут вносить информацию. И если мы говорим об эвакуации транспортных средств - это порядок эвакуации".
Зато, отмечают специалисты, сотрудники Нацполиции будут на страже правил дорожного движения и водителям теперь следует быть более осмотрительными, чтобы не платить штрафы за нарушение и не искать свою машину на штрафстоянке.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: