27.09.2018 19:37

Сегодня в Украине вступают в силу новые правила, призванные ликвидировать стихийные парковки (ФОТО)

Реформа в сфере парковки автомобилей. За несоблюдение новых правил предусмотрены не только штрафы, но и эвакуация автомобиля.



//dozor.kharkov.ua

За несоблюдение новых правил предусмотрены не только штрафы, но и эвакуация автомобиля.

Более того, нарушителем можно быть признанным и автоматически, присутствие водителя не обязательно, доказательством будет служить видео и фото.

Сегодня инспектору не придется ждать водителя, который нарушил правила парковки, чтобы предъявить ему претензии.

Его присутствие теперь не обязательно. Достаточно факта фото и видеосъемки.

Копию квитанции нарушителю оставят на лобовом стекле, а сообщение будет направлено на мобильный телефон, электронную почту или заказным письмом.

К тому же штраф за неправильную парковку увеличился и теперь он будет составлять от 255-ти до 1700 гривен. И платить его будет не водитель, а обладатель транспортного средства, если машина на иностранных номерах, то тот, кто ввез ее в Украину.

Выросли штрафы и за неоплаченные парковки, по новым правилам это 20-ти кратный размер оплаты парковки за час.

А вот в случае, если машина мешает или создает опасность дорожному движению закон, позволяет ее эвакуировать.

И делать это будут представители Нацполиции и инспекторы по парковке.

Сейчас в Харькове такая инспекция уже создана.

Алексей Бруслик, заведующий сектором обще-правовой работы Департамента территориального контроля:

"В соответствии с распоряжением Харьковского городского головы от 6 августа 2018 года было создано в структуре Департамента территориального контроля соответствующую инспекцию по парковке в количестве 8 человек. Данное количество лиц предусмотрено на начальном этапе создания и запуска качественной работы данной инспекции. В перспективе штат инспекции будет расширен до 50 человек".

"Правда для полноценной работы инспекции не хватает еще законодательного обоснования" -, отмечает Алексей Бруслик.

Алексей Бруслик, заведующий сектором обще-правовой работы Департамента территориального контроля:

"Нужно несколько моментов, которых нам сегодня очень не хватает, Кабмин и другие органы исполнительной власти должны принять ряд подзаконных нормативно-правовых актов, которые позволят, во-первых, получить доступ инспекторам по парковке к Единому госреестру транспортных средств, чтобы инспекторы могли индентифицировать владельцев транспортных средств и, во-вторых, доступ к реестру об админнарушении, куда инспекторы должны будут вносить информацию. И если мы говорим об эвакуации транспортных средств - это порядок эвакуации".

Зато, отмечают специалисты, сотрудники Нацполиции будут на страже правил дорожного движения и водителям теперь следует быть более осмотрительными, чтобы не платить штрафы за нарушение и не искать свою машину на штрафстоянке.