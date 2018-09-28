28.09.2018 11:16

По улице Москалевской завершаются работы по асфальтированию (ФОТО)

Ранее сюда даже отказывались ездить таксисты.



//dozor.kharkov.ua

Ранее здесь проблемно было проехать. В том числе и на общественном транспорте.

В другой раз и карете скорой добраться к пациенту было не просто.

Все это об улице Москалевской, что в Новобаварском районе. Так было раньше. Теперь здесь дорога с качественным покрытием длиной более чем три километра.

Сейчас дорожники завершают ремонт этой дорожной артерии.

Виталий Капленко, инженер КП "Дорремстрой":

"Проводится асфальтирование уже верхним слоем по улице Москалёвской на участке от улицы Власенко к улице Светлановской. Планируется уложить порядка 500 тонн асфальтобетона, будет завершен участок порядка 500 погонных метров. Вчера на противоположной стороне были выполнены аналогичные работы по асфальтированию верхним слоем. Перед этим были установлены бордюры. Ранее, в 2017 году, был произведён ремонт трамвайной линии, произведена асфальтировка и для обеспечения безопасности движения был уложен нижний слой асфальтобетона".

Виталий Капленко добавляет, что через несколько дней работы на этой дорожной артерии будут завершены полностью. Отныне путешествие транспортом по улице Москалевской к микрорайонам Власенко или Новожаново будет не менее приятным, чем по центральным улицам Харькова.

Виталий Капленко, инженер КП "Дорремстрой":

"В ближайшее время планируется выполнение текущего ремонта по улице Китаенко, 8 и переулку Баварскому, 9. На данный момент проводятся работы по подготовке основания, установка бордюров и в ближайшие дни будем асфальтировать. Кроме капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети мы также производим отсыпки отходами холодного врезерования и профилирование дорог частного сектора. В приоритете улицы, по которым было очень много обращений граждан, а также улицы, по которым были вопросы на личных приёмах городского головы и председателей районных администраций".