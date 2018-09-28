28.09.2018 12:19

Ограничено движение на улице 23 Августа

На улице проводятся аварийные работы на теплосети.



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Движение транспорта по ул. 23 Августа, в районе дома №59, ограничено с 27 сентября по 12 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ на теплосети.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.