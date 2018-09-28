Главная Новости Дороги и транспорт Ограничено движение на улице 23 Августа
28.09.2018  12:19   

Ограничено движение на улице 23 Августа

На улице проводятся аварийные работы на теплосети.


//facebook

Движение транспорта по ул. 23 Августа, в районе дома №59, ограничено с 27 сентября по 12 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ на теплосети.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движение, харьков, 23 августа
 
Версия для печати
 

Видео

Игорь Терехов : Мы делаем все для развития бизнеса и привлечению в Харьков иностранных инвестиций
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 