Ограничено движение на улице 23 Августа

На улице проводятся аварийные работы на теплосети.
Движение транспорта по ул. 23 Августа, в районе дома №59, ограничено с 27 сентября по 12 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ на теплосети.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
влажн.:
давл.:
ветер: