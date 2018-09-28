28.09.2018 13:05

Когда включать (выключать) дневные ходовые огни (ближний свет фар)

С 1 октября по 1 мая в пригородах и на дорогах Харьковщины на авто должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар.



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В холодное время года на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Соответствующая обязанность водителя в период с 1 октября по 1 мая предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения , утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306.

Необходимость включения дополнительного освещения, в том числе, в светлое время суток, объясняется необходимостью обозначения механических транспортных средств, движущихся объектов.

Невыполнение этой нормы (она появилась в ПДД в 2013 году) может завершиться дополнительными минутами неприятного общения с правоохранителями на дорогах.

Согласно п. 1.10 ПДД дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

Что такое дневные ходовые огни и чем они отличаются от подфарников, габаритов, противотуманок можно узнать по ссылке , информирует ЗиБ.