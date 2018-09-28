В воскресенье утром стоит забыть о проезде по Белгородскому шоссе

Тем, кто до 14:30 собирается быть в этом районе стоит учесть также изменение движения городского транспорта.
Движение транспорта по маршруту проведения велогонки «Iron Way Velothone Kharkiv» по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Латышева, 4, будет запрещено с 7:00 до 14:30 30 сентября.
Также с 7:00 до 13:00 30 сентября будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковской. В связи с этим, троллейбусы будут курсировать так:
№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;
№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.
На период проведения велогонки изменится путь следования ряда автобусов. Со списком изменений можно ознакомиться здесь.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
влажн.:
давл.:
ветер: