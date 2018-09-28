28.09.2018 13:43

В воскресенье утром стоит забыть о проезде по Белгородскому шоссе

Тем, кто до 14:30 собирается быть в этом районе стоит учесть также изменение движения городского транспорта.



//facebook

Движение транспорта по маршруту проведения велогонки «Iron Way Velothone Kharkiv» по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Латышева, 4, будет запрещено с 7:00 до 14:30 30 сентября.



Также с 7:00 до 13:00 30 сентября будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковской. В связи с этим, троллейбусы будут курсировать так:



№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;



№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.



На период проведения велогонки изменится путь следования ряда автобусов. Со списком изменений можно ознакомиться здесь.