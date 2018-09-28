Главная Новости Дороги и транспорт В воскресенье утром стоит забыть о проезде по Белгородскому шоссе
28.09.2018  13:43   

В воскресенье утром стоит забыть о проезде по Белгородскому шоссе

Тем, кто до 14:30 собирается быть в этом районе стоит учесть также изменение движения городского транспорта.


//facebook

Движение транспорта по маршруту проведения велогонки «Iron Way Velothone Kharkiv» по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Латышева, 4, будет запрещено с 7:00 до 14:30 30 сентября.

Также с 7:00 до 13:00 30 сентября будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковской. В связи с этим, троллейбусы будут курсировать так:

№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.

На период проведения велогонки изменится путь следования ряда автобусов. Со списком изменений можно ознакомиться здесь.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, харьков, белгородское шоссе
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Дороги и транспорт На один день автолюбителям придется забыть о проезде по Чернышевской 21.09 Дороги и транспорт На два дня запрещено движение по улице Гвардейцев Широнинцев 19.09 Дороги и транспорт Улица Дружбы Народов на ремонте до пятницы (ФОТО)  
 
 

Видео

Игорь Терехов : Мы делаем все для развития бизнеса и привлечению в Харьков иностранных инвестиций
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 