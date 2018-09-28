Харьков получил кредит на покупку новых троллейбусов (ФОТО)

Европейский банк реконструкции и развития и КП «Троллейбусное депо №2» 28 сентября подписали кредитное соглашение на сумму 10 млн евро для обновления подвижного состава предприятия.
Документ подписали директор депо Дмитрий Липовой и заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.
Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и кредит Фонда чистых технологий в размере 2 млн евро.
Эти средства будут направлены на закупку новых троллейбусов, а также на приобретение ремонтного и диагностического оборудования.
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