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28.09.2018  13:56   

Харьков получил кредит на покупку новых троллейбусов (ФОТО)

Европейский банк реконструкции и развития и КП «Троллейбусное депо №2» 28 сентября подписали кредитное соглашение на сумму 10 млн евро для обновления подвижного состава предприятия.


// city.kharkov.ua

Документ подписали директор депо Дмитрий Липовой и заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.

Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и кредит Фонда чистых технологий в размере 2 млн евро.

Эти средства будут направлены на закупку новых троллейбусов, а также на приобретение ремонтного и диагностического оборудования.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  троллейбус, харьков, кредит, ебрр
 
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