По Григорьевскому шоссе ограничивается движение транспорта

В связи с плановыми и ремонтными работами по Григорьевскому шоссе изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №43е
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети по Григорьевскому шоссе в районе дома №57:
1. С 08.00 часов 26 сентября до 08.00 часов 5 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по Григорьевскому шоссе в районе дома №57, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.
2. 08.00 часов 26 сентября до 08.00 часов 5 октября 2018 изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №43е и будет осуществляться объезд закрытого участка Григорьевского шоссе следующим образом:
- ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и дальше по маршруту.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: