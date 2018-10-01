01.10.2018 08:15

По Григорьевскому шоссе ограничивается движение транспорта

В связи с плановыми и ремонтными работами по Григорьевскому шоссе изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №43е



//// facebook

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети по Григорьевскому шоссе в районе дома №57:



1. С 08.00 часов 26 сентября до 08.00 часов 5 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по Григорьевскому шоссе в районе дома №57, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.



2. 08.00 часов 26 сентября до 08.00 часов 5 октября 2018 изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №43е и будет осуществляться объезд закрытого участка Григорьевского шоссе следующим образом:

- ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и дальше по маршруту.