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01.10.2018  08:15   

По Григорьевскому шоссе ограничивается движение транспорта

В связи с плановыми и ремонтными работами по Григорьевскому шоссе изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №43е


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети по Григорьевскому шоссе в районе дома №57:

1. С 08.00 часов 26 сентября до 08.00 часов 5 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по Григорьевскому шоссе в районе дома №57, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.

2. 08.00 часов 26 сентября до 08.00 часов 5 октября 2018 изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №43е и будет осуществляться объезд закрытого участка Григорьевского шоссе следующим образом:
- ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и дальше по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  плановые, аварийные, харьков, дородные, ремонтные, изменение, маршрут
 
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