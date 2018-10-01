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01.10.2018  08:20   

По улице Киргизкой запрещается движение транспорта

По улице Киргизкой запрещается движение транспорта и организован объезд, в связи с проведением ремонтных работ КП «Харьковские тепловые сети».


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали от МК6307 к МК6308 по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко:

С 08.00 часов 19 сентября до 17.00 30 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко, и организуется объезд по прилегающим улицам: ул. Костычева, ул. Героев Сталинграда.

Тэги:  плановый, ремонт, харьков, объезд, улица, покрытие
 
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