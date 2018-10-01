Главная Новости Дороги и транспорт Нацбанк укрепил официальный курс на 3 копейки и обрушил рынок топлива на 12-20 копеек (ИНФОГРАФИКА)
01.10.2018  14:20   

Нацбанк укрепил официальный курс на 3 копейки и обрушил рынок топлива на 12-20 копеек (ИНФОГРАФИКА)

Харьковские АЗС продолжают повышать цены на топливо вслед за ростом курса доллара


// facebook

В понедельник, 1 октября, цены на бензин в Харькове на крупных сетях АЗС повысились в среднем на 16-18 копейки за литр. Об этом сообщает Минфин и  enkorr.

Цена на Харьковских АЗС выросла ниже, чем в средени по украине ( + 22 коп. ха литр), что говорит о возможном более резком повышении в скором будущем, и  о том что харьковчанам надо делать «запасы» топлива.

Средняя розничная цена ДТ по стране 1 октября выросла на 12 коп./л, а в Харькове  — на 17 коп./л. На такой ценовой тренд сказывается влияние улучшившейся погоды, которую максимально используют аграрии для сельхоз работ, свернутых по причине аномальной жары и засухи.

Рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны и существенно опережает девальвацию национальной валюты.

 

Средние цены на горючее на 28.09.2018

(Харьков и  обл.)

Вид топлива

Цена (грн.) 

Бензин А-95 премиум

33,10

+ 0.16

0.480%

Бензин А-95

31,41

+ 0.18

0.573%

Бензин А-92

30,47

+ 0.17

0.572%

Дизельное топливо

29,29

+ 0.17

0.576%

Газ авто­мобильный

14,96

+ 0.04

0.275%

Тэги:  топливо, рынок, харьков, азс, девальвация, бензин, дизель
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 Дороги и транспорт Харьковские заправки продолжают повышать цены на топливо (ДИНАМИКА) 26.09 Дороги и транспорт Безналичный и розничный оборот харьковских АЗС различается почти в 2 раза 17.09 Криминал и происшествия Харьковские таможенники обнаружили необычную «топливную присадку» (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 