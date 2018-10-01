01.10.2018 14:20

Нацбанк укрепил официальный курс на 3 копейки и обрушил рынок топлива на 12-20 копеек (ИНФОГРАФИКА)

Харьковские АЗС продолжают повышать цены на топливо вслед за ростом курса доллара



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В понедельник, 1 октября, цены на бензин в Харькове на крупных сетях АЗС повысились в среднем на 16-18 копейки за литр. Об этом сообщает Минфин и enkorr.

Цена на Харьковских АЗС выросла ниже, чем в средени по украине ( + 22 коп. ха литр), что говорит о возможном более резком повышении в скором будущем, и о том что харьковчанам надо делать «запасы» топлива.

Средняя розничная цена ДТ по стране 1 октября выросла на 12 коп./л, а в Харькове — на 17 коп./л. На такой ценовой тренд сказывается влияние улучшившейся погоды, которую максимально используют аграрии для сельхоз работ, свернутых по причине аномальной жары и засухи.

Рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны и существенно опережает девальвацию национальной валюты.