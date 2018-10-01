В центре Харькова будут асфальтировать оживленную улицу

С 8:00 до 17:00 2 октября будет ограничено движение транспорта по улице Университетской, на участке от площади Павловской до улицы Кооперативной.
Движение будет ограничено в связи с ремонтом дороги, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Скорость трамваев на ремонтируемом участке будет органичена до 10 км/ч.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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давл.:
ветер: