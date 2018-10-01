01.10.2018 17:59

В центре Харькова будут асфальтировать оживленную улицу

С 8:00 до 17:00 2 октября будет ограничено движение транспорта по улице Университетской, на участке от площади Павловской до улицы Кооперативной.



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Движение будет ограничено в связи с ремонтом дороги, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Скорость трамваев на ремонтируемом участке будет органичена до 10 км/ч.