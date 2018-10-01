Безопасная дорога в харьковскую школу и детский сад (ФОТО)

Первые недели обучения юных харьковчан были посвящены профилактике безопасности дорожного движения, поэтому в первую очередь региональные патрульные посетили заведения, вблизи которых находится проезжая часть.
Во всеукраинской лозунгом "Безопасная дорога в школу" прошли занятия во второй части прошлого месяца. В общем за сентябрь школьные офицеры посетили 17 1 общеобразовательное учебное заведение, провели 346 практических занятий, на которых встретились более чем с 11560 учениками.
Кроме этого, полицейские провели 15 встреч с родителями и 24 школьные мероприятия. Посетили патрульные и 96 дошкольных учебных заведений, где пообщались с 4 455 воспитанниками. Со студентами высших учебных заведений патрульные провели 7 практических занятий, а со студентами профессионально-технических учебных заведений - 4.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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