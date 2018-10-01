01.10.2018 17:55

Безопасная дорога в харьковскую школу и детский сад (ФОТО)

Первые недели обучения юных харьковчан были посвящены профилактике безопасности дорожного движения, поэтому в первую очередь региональные патрульные посетили заведения, вблизи которых находится проезжая часть.



//facebook.com/kharkivpolice

Во всеукраинской лозунгом "Безопасная дорога в школу" прошли занятия во второй части прошлого месяца. В общем за сентябрь школьные офицеры посетили 17 1 общеобразовательное учебное заведение, провели 346 практических занятий, на которых встретились более чем с 11560 учениками.

Кроме этого, полицейские провели 15 встреч с родителями и 24 школьные мероприятия. Посетили патрульные и 96 дошкольных учебных заведений, где пообщались с 4 455 воспитанниками. Со студентами высших учебных заведений патрульные провели 7 практических занятий, а со студентами профессионально-технических учебных заведений - 4.