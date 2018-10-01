Часть Чернышевской улицы закроют для транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевской.
На этот период будет организован объезд закрытого участка по прилегающим улицам: Каразина и Мироносицкой.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: