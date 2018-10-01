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01.10.2018  19:01   

Часть Чернышевской улицы закроют для транспорта

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 октября.


// Google Maps

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевской.

На этот период будет организован объезд закрытого участка по прилегающим улицам: Каразина и Мироносицкой.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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