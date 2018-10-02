На проспекте Гагарина будут менять силовой кабель

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта.
Движение транспорта ограничивается в районе дома №164 по проспекту Гагарина с 10:00 до 17:00 3 октября.
В этот период АО «Харьковоблэнерго» проведет аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии.
Объезд закрытого участка будет обеспечен по свободной от проведения работ полосе, сообщили в Городской диспетчерской службе.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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давл.:
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