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02.10.2018  12:33   

На проспекте Гагарина будут менять силовой кабель

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта.


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Движение транспорта ограничивается в районе дома №164 по проспекту Гагарина с 10:00 до 17:00 3 октября.

В этот период АО «Харьковоблэнерго» проведет аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии.

Объезд закрытого участка будет обеспечен по свободной от проведения работ полосе, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Тэги:  движение, харьков
 
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