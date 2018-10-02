02.10.2018 16:28

В многоэтажке по улице Власенко завершается ремонт подъезда

От столярных к лакокрасочным. В четырнадцатиэтажке по улице Власенко, 4 ведется внутренний ремонт подъезда.



// Городской Дозор

С просьбой провести восстановительные работы люди обратились в мэрию и администрацию района. И радует их в первую очередь не только то, что просьбу соответствующие службы не оставили без внимания и сразу откликнулись, а то что в процессе ремонта учитываются все пожелания людей.



Екатерина Николаевна, жительница дома по ул. Власенко, 4:

«Ну это спасибо Геннадию Адольфовичу, это только ему. Я перед ним преклоняюсь вообще, это вообще самый лучший мэр, который был у нас. И вот приходится быть в других городах - его знают везде и хорошие отзывы всегда и дай Бог ему здоровья. Вот в этом году подъезд делают - очень хорошо, добросовестные ребята им благодарность тоже, и красиво делают конечно. Всё в порядке!»



К работам коммунальщики подошли основательно. из-за того, что ремонта не было давно, покрытие на стенах стало отпадать кусками. Поэтому его было решено счищать полностью до кирпича.



Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:

«После этого нанесли новый штукатурный слой и выполнили декоративную штукатурку и следом, соответственно, покраску. Прежде чем приступить к ремонту подъезда подрядчики обследуют стены и конечно же электрику. Электрика была также вся проверена, заменены светильники - установлены новые, больше 40 штук. И всё в исправном состоянии сейчас. В этом году в районе запланировано отремонтировать всего 122 подъезда. Выполнено на сегодня 100 подъездов, на данный момент 9 подъездов сейчас находится в работе».