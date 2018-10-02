02.10.2018 17:50

Охота на нелегалов на харьковском АТП (ФОТО)

Специалисты Восточного управления ГУ ДФС в Харьковской области в рамках работы по легализации трудовых отношений провели рейд в автотранспортном предприятии.



//hechelnik-rada.gov.ua

Водителям, рабочим и сотрудникам АТП разъяснили, что только оформлена в соответствии с законодательством труд позволяет заработать страховой стаж, и только легальная заработная плата повлияет на расчет будущей пенсии.

Фискалы обратили внимание присутствующих, что получая зарплату в «конверте» работник лишает себя достойной пенсии в будущем, а также гарантированного права на труд, социальное и пенсионное обеспечение.

Налоговики вручали разъяснительные листовки на тему: «Нет зарплате в конвертах».

Также открытка была размещена при входе в автобусы на всех маршрутах.

Участникам акции понравился такой необычный способ привлечь внимание к важности вопроса выплаты легальной заработной платы. Они охотно брали агитационную продукцию и благодарили за полезную и своевременную информацию – сообщается на официальной странице харьковских фискалов.