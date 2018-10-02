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02.10.2018  17:50   

Охота на нелегалов на харьковском АТП (ФОТО)

Специалисты Восточного управления ГУ ДФС в Харьковской области в рамках работы по легализации трудовых отношений провели рейд в автотранспортном предприятии.


//hechelnik-rada.gov.ua

Водителям, рабочим и сотрудникам АТП  разъяснили, что только оформлена в соответствии с законодательством труд позволяет заработать страховой стаж, и только легальная заработная плата повлияет на расчет будущей пенсии.

Фискалы обратили внимание присутствующих, что получая зарплату в «конверте» работник лишает себя достойной пенсии в будущем, а также гарантированного права на труд, социальное и пенсионное обеспечение.

Налоговики вручали разъяснительные листовки на тему: «Нет зарплате в конвертах».

Также открытка была размещена при входе в автобусы на всех маршрутах.

Участникам акции понравился такой необычный способ привлечь внимание к важности вопроса выплаты легальной заработной платы. Они охотно брали агитационную продукцию и благодарили за полезную и своевременную информацию – сообщается на официальной странице харьковских фискалов.

 

 

 

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  легализация, зарплата, харьков, водители, атп
 
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