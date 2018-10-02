02.10.2018 18:05

Поезд Лисичанск – Харьков продлили до Днепра

С 28 октября будет курсировать поезд №140/139 Лисичанск – Днепр вместо поезда № 610/609 Лисичанск – Харьков.



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Благодаря удлинению сообщения жители Луганской области и восточных регионов страны смогут удобно путешествовать в крупных областных центров Днепра и Харькова, а оттуда - в другие города Украины, сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».



Поезд № 140/139 будет отправляться из Днепра в 6:30 и прибывать в Лисичанск в 20:10. В обратном направлении отправление в 21:30 и прибытие в Днепр в 10:28.

Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск, Купянск-Узловая и других.