Поезд Лисичанск – Харьков продлили до Днепра

С 28 октября будет курсировать поезд №140/139 Лисичанск – Днепр вместо поезда № 610/609 Лисичанск – Харьков.
Благодаря удлинению сообщения жители Луганской области и восточных регионов страны смогут удобно путешествовать в крупных областных центров Днепра и Харькова, а оттуда - в другие города Украины, сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
Поезд № 140/139 будет отправляться из Днепра в 6:30 и прибывать в Лисичанск в 20:10. В обратном направлении отправление в 21:30 и прибытие в Днепр в 10:28.
Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск, Купянск-Узловая и других.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
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