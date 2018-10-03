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03.10.2018  08:15   

По проспекту Гагарина ограничивается движение транспорта

Проводятся аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии.


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В связи с необходимостью проведения АО «Харьковоблэнерго» аварийно-восстановительных работ по ремонту кабельной линии по ул. Гагарина в районе дома №164:

С 10.00 до 17.00 3 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Гагарина в районе дома №164, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.

Источник:   Городская диспетчерская служюа
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков, покрытие, кабетьные, теплосети, аварийные
 
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