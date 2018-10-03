По проспекту Гагарина ограничивается движение транспорта

Проводятся аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии.
В связи с необходимостью проведения АО «Харьковоблэнерго» аварийно-восстановительных работ по ремонту кабельной линии по ул. Гагарина в районе дома №164:
С 10.00 до 17.00 3 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Гагарина в районе дома №164, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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