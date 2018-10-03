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03.10.2018  08:30   

По улице Двадцать Третьего Августа ограничивается движение транспорта

Проведение аварийных работ на теплосети


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59:

1. С 27 сентября по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.

2. С 27 сентября по 12 октября 2018 ограничивается движение троллейбусов по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков, теплосети, покрытие, движение, транспорт
 
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