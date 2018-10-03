По улице Двадцать Третьего Августа ограничивается движение транспорта

Проведение аварийных работ на теплосети
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59:
1. С 27 сентября по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.
2. С 27 сентября по 12 октября 2018 ограничивается движение троллейбусов по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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