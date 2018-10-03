03.10.2018 08:40

Ограничение движения транспорта по Купеческому мосту

Осуществляется движение транспортных средств по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка Купеческого моста.



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С 04 июля по 4 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по купеческом моста на участке от спуска Соборного к Лопанской набережной, организовав при этом двустороннее движение транспортных средств по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка Купеческого моста.

Руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования проходящих по купеческом моста на указанном участке, сообщить водительского состава и других работников предприятий, связанных с организацией пассажирских перевозок, информацию об особенностях движения транспорта в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.