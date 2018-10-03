03.10.2018 08:55

Произошел сбой в работе метро: Неизвестный мужчина прыгнул под поезд

По сведениям полиции, в 6:48 правоохранителям поступило сообщение, что на станции метро "Студенческая" под поезд прыгнул неизвестный мужчина. Движение поездов было остановлено.



фото: станция Студенческая

По словам работников метрополитена, мужчина остался жив, у него ампутирована рука. Сейчас его личность и причины содеянного устанавливаются.

В комментарии Depo.Харьков пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер отметил, что мужчина прыгнул на пути сегодня, 3 октября, в 6:45 на станции "Студенческая".

Станции "Героев Труда", "Академика Павлова" и "Студенческая" были закрыты для обслуживания пассажиров. Поезда на Салтовской линии шли от станции "Исторический музей" до станции "Академика Барабашова".

"После снятия напряжения с контактного рельса, работниками метрополитена пассажир был поднят на платформу и передан сотрудникам полиции и медикам. В 7:05 движение на Салтовской линии было восстановлено", - отметил Битнер.