По переулку Дизайнерскому запрещается движение транспорта

Проведение аварийно-восстановительных работ на теплосетях.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода по ул. Дизайнерском в районе дома №4:
С 08.00 часов 4 октября до 16.00 31 октября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Дизайнерском на участке от ул. Алчевских к дому №14 по ул. Веснина, обеспечив при этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилых и административных зданий расположенных в указанной зоне.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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