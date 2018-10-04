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04.10.2018  08:21   

По переулку Дизайнерскому запрещается движение транспорта

Проведение аварийно-восстановительных работ на теплосетях.


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода по ул. Дизайнерском в районе дома №4:

С 08.00 часов 4 октября до 16.00 31 октября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Дизайнерском на участке от ул. Алчевских к дому №14 по ул. Веснина, обеспечив при этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилых и административных зданий расположенных в указанной зоне.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков, движение, запрет, маршрут
 
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