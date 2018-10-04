По переулку Каплуновскому продлевается запрет движения транспорта

Объезд, в связи с заменой участка трубопровода.
В связи с необходимостью КП «Харьковские тепловые сети» продление сроков работ по замене участка трубопровода Ф 325 мм по ул. КАПЛУНОВСКЕ в районе дома №4, увеличивается запрет движения транспорта по пер. КАПЛУНОВСКЕ до 17.00 15 октября 2018.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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