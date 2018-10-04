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04.10.2018  08:30   

По переулку Каплуновскому продлевается запрет движения транспорта

Объезд, в связи с заменой участка трубопровода.


По переулку Каплуновскому продлевается запрет движения транспорта

В связи с необходимостью КП «Харьковские тепловые сети» продление сроков работ по замене участка трубопровода Ф 325 мм по ул. КАПЛУНОВСКЕ в районе дома №4, увеличивается запрет движения транспорта по пер. КАПЛУНОВСКЕ до 17.00 15 октября 2018.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, теплосеть, обезд
 
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