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04.10.2018  08:40   

По улице Киргизкой запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали запрещается движение транспортных средств.


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали от МК6307 к МК6308 по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко:

С 08.00 часов 19 сентября до 17.00 30 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко, и организуется объезд по прилегающим улицам: ул. Костычева, ул. Героев Сталинграда.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт, дорога, объезд, харьков, теплосеть
 
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