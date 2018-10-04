По улице Киргизкой запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали запрещается движение транспортных средств.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали от МК6307 к МК6308 по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко:
С 08.00 часов 19 сентября до 17.00 30 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко, и организуется объезд по прилегающим улицам: ул. Костычева, ул. Героев Сталинграда.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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