04.10.2018 08:58

«Письма счастья» водителям возвращаются

Решением Кабмина от 3 октября в Украине будут фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме современными приборами фиксации.



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На сегодняшний день контроль за соблюдением правил дорожного движения проводится исключительно приборами TruCAM и Визир. Решением от 3 октября Кабмин расширил перечень технических средств, которые могут фиксировать нарушения. Теперь вместе с использованием средств дистанционного контроля скорости транспортного средства на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

К тому же постановление вносит изменения в технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники.