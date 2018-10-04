«Письма счастья» водителям возвращаются

Решением Кабмина от 3 октября в Украине будут фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме современными приборами фиксации.
На сегодняшний день контроль за соблюдением правил дорожного движения проводится исключительно приборами TruCAM и Визир. Решением от 3 октября Кабмин расширил перечень технических средств, которые могут фиксировать нарушения. Теперь вместе с использованием средств дистанционного контроля скорости транспортного средства на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.
К тому же постановление вносит изменения в технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники.
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Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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