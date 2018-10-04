04.10.2018 15:19

Харьковчанин создал супербайк, который ему приснился (ФОТО, ВИДЕО)

Первостоличник представил оригинальную разработку.



objectiv.tv

Как информирует МГ Объектив, харьковчанин Евгений Жебко представил уникальный велосипед с авторской моделью рамы, которая сочетает прочность, эргономичность и удобство



Его вес — всего 58 килограммов. При скорости 75 километров в час он проходит до 130 километров на одном комплекте заряженных аккумуляторов.



Придумывать новую технику Евгений начал еще в детстве. А свое последнее детище он называет «электробайком».



«У меня была очень старая мечта, — рассказывает изобретатель, — о том, что классно было бы иметь какое-нибудь транспортное средство, которое просто позволило бы сорваться куда-нибудь на два-три дня и вообще не думать о том, что тебе нужно заряжаться».



Идея нового устройства пришла к нему во сне. Несколько лет ушло на пробы и чертежи. Потом появились единомышленники и, наконец, проект воплотился в действующий двухколесный гаджет. В нам заложена возможность использования электрической части от аккумулятора, и возможность педалирования.



Аккумуляторная батарея поддерживает в системе напряжение семьдесят два вольта, а силу тока двадцать пять ампер. Чтобы включить электробайк, достаточно сделать несколько простых движений — вставить ключ в замок зажигания, включить кнопку двигателя и дать «газ».



Конструктор может укомплектовать машину колесами разного диаметра в зависимости от задачи и маршрута. Байк без труда перевозится в грузовом лифте, хорошо укладывается в минивен, разбирается и хранится на балконе. В планах у изобретателя сделать новый облегченный электробайк весом до 28 кг.