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04.10.2018  15:19   

Харьковчанин создал супербайк, который ему приснился (ФОТО, ВИДЕО)

Первостоличник представил оригинальную разработку.


objectiv.tv

Как информирует МГ Объектив, харьковчанин Евгений Жебко представил уникальный велосипед с авторской моделью рамы, которая сочетает прочность, эргономичность и удобство

Его вес — всего 58 килограммов. При скорости 75 километров в час он проходит до 130 километров на одном комплекте заряженных аккумуляторов.

Придумывать новую технику Евгений начал еще в детстве. А свое последнее детище он называет «электробайком».

«У меня была очень старая мечта, — рассказывает изобретатель, — о том, что классно было бы иметь какое-нибудь транспортное средство, которое просто позволило бы сорваться куда-нибудь на два-три дня и вообще не думать о том, что тебе нужно заряжаться».

Идея нового устройства пришла к нему во сне. Несколько лет ушло на пробы и чертежи. Потом появились единомышленники и, наконец, проект воплотился в действующий двухколесный гаджет. В нам заложена возможность использования электрической части от аккумулятора, и возможность педалирования.

Аккумуляторная батарея поддерживает в системе напряжение семьдесят два вольта, а силу тока двадцать пять ампер. Чтобы включить электробайк, достаточно сделать несколько простых движений — вставить ключ в замок зажигания, включить кнопку двигателя и дать «газ».

Конструктор может укомплектовать машину колесами разного диаметра в зависимости от задачи и маршрута. Байк без труда перевозится в грузовом лифте, хорошо укладывается в минивен, разбирается и хранится на балконе. В планах у изобретателя сделать новый облегченный электробайк весом до 28 кг.

 

Источник:   Медиа группа Объектив
 Тэги:  открытие, изобретен электробайк, харьков, жебко
 
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