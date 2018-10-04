Пьяные водители в сентябре совершали почти два десятка ДТП – сводка полиции

Ежедневно на дорогах Харькова патрульные останавливают 5-7 водителей с подозрением на вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В целом за сентябрь 2018 в Харькове произошло 16 ДТП без пострадавших при участии водителей с признаками опьянения.
Всего за прошлый месяц харьковские патрульные обнаружили более 280 водителей, которые вероятно находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
На граждан полицейские составили протоколы по ст. 130 КУоАП. Патрульная полиция отмечает, что управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии влечет за собой административную ответственность, а также может привести к трагедиям.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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