04.10.2018 15:40

Пьяные водители в сентябре совершали почти два десятка ДТП – сводка полиции

Ежедневно на дорогах Харькова патрульные останавливают 5-7 водителей с подозрением на вождение в состоянии алкогольного опьянения.



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В целом за сентябрь 2018 в Харькове произошло 16 ДТП без пострадавших при участии водителей с признаками опьянения.

Всего за прошлый месяц харьковские патрульные обнаружили более 280 водителей, которые вероятно находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На граждан полицейские составили протоколы по ст. 130 КУоАП. Патрульная полиция отмечает, что управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии влечет за собой административную ответственность, а также может привести к трагедиям.