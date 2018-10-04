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04.10.2018  16:51   

Временно прекращается движение трамваев по улице Академика Павлова

Движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от Салтовского переулка до улицы Героев Труда, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 16:00 5 и 6 октября.


// gortransport.kharkov.ua

Запрет связан с ремонтом трамвайных путей в районе ст. м. «Академика Павлова», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи №27 и 28 будут курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская  – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Бестужева – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
 
в обратном направлении: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Бестужева – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская  – ул. Москалевская  – разворотный круг «Новожаново».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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