04.10.2018 19:30

На улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов по ул. Велозаводской, на участке от ул. Немышлянской до ул. Краснодарской, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 с 5 по 12 октября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тротуара.



Переход для пешеходов на время работ будет организован через проезжую часть.