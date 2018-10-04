На улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов по ул. Велозаводской, на участке от ул. Немышлянской до ул. Краснодарской, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 с 5 по 12 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тротуара.
Переход для пешеходов на время работ будет организован через проезжую часть.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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