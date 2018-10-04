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04.10.2018  19:30   

На улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов по ул. Велозаводской, на участке от ул. Немышлянской до ул. Краснодарской, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 с 5 по 12 октября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тротуара. 

Переход для пешеходов на время работ будет организован через проезжую часть.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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