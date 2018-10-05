По улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара ограничивается движение.
В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской:
Ежедневно с 08.00 до 17.00 с 05 по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств и пешеходов по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской, с возможностью предварительного информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на данном участке и обеспечив возможность беспрепятственного перехода пешеходов через проезжую часть по временным пешеходным проходам.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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