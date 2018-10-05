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05.10.2018  08:15   

По улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара ограничивается движение.


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В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской:

Ежедневно с 08.00 до 17.00 с 05 по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств и пешеходов по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской, с возможностью предварительного информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на данном участке и обеспечив возможность беспрепятственного перехода пешеходов через проезжую часть по временным пешеходным проходам.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, транспорт, ограничение, движение, маршрут
 
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