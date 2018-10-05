По улице Никитина ограничивается движение транспорта

Внимание, ограничение движения в связи с ремонтом теплосети.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по замене стальных тепловых магистральных труб по ул. Никитина:
С 20 сентября по 1 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Никитина, и организуется при этом подъезд к жилым и административным зданиям по свободной от проведения работ полосе со стороны ул. Военной.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
влажн.:
давл.:
ветер: