По улице Двадцать Третьего Августа ограничивается движение транспорта

Внимание, ограничение движения, в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ на теплосети по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59:
1. С 27 сентября по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59, обеспечив объезд закрытого участка по свободной от проведения работ полосе движения.
2. С 27 сентября по 12 октября 2018 ограничивается движение троллейбусов по ул. Двадцать Третьего Августа в районе дома №59.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
влажн.:
давл.:
ветер: