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05.10.2018  13:32   

В субботу будут ремонтировать дорогу на улице Чернышевской

Проезд организуют по прилегающим улицам.


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Для транспорта будет закрыт участок улицы Чернышевской – от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого.

Проезд будет запрещен с 8:00 до 17:00 субботы, 6 октября.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Каразина и Мироносицкой, соощили в пресс-службе горсовета.
Тэги:  движение, харьков
 
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