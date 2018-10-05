В субботу будут ремонтировать дорогу на улице Чернышевской

Проезд организуют по прилегающим улицам.
Для транспорта будет закрыт участок улицы Чернышевской – от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого.
Проезд будет запрещен с 8:00 до 17:00 субботы, 6 октября.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
влажн.:
давл.:
ветер: