05.10.2018 16:19

Ремонт дома не даст в понедельник свободно проехать по Южнопроектной

Будет ограничено движение транспорта с 9:00 до 16:00, а 6-й троллейбус изменит маршрут.



google.com

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оголовков здания, расположенного по адресу: ул. Южнопроектная, 32/304.



На этот период движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 16:00 8 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Южнопроектной, ул. Деповской и ул. Валдайской.



Троллейбус №6 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» - ул. Кузнечная - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Аэрофлотская - Аэропорт.