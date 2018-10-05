Ремонт дома не даст в понедельник свободно проехать по Южнопроектной

Будет ограничено движение транспорта с 9:00 до 16:00, а 6-й троллейбус изменит маршрут.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оголовков здания, расположенного по адресу: ул. Южнопроектная, 32/304.
На этот период движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 16:00 8 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Южнопроектной, ул. Деповской и ул. Валдайской.
Троллейбус №6 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» - ул. Кузнечная - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Аэрофлотская - Аэропорт.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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