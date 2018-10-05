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05.10.2018  16:19   

Ремонт дома не даст в понедельник свободно проехать по Южнопроектной

Будет ограничено движение транспорта с 9:00 до 16:00, а 6-й троллейбус изменит маршрут.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оголовков здания, расположенного по адресу: ул. Южнопроектная, 32/304.

На этот период движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 16:00 8 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Южнопроектной, ул. Деповской и ул. Валдайской.

Троллейбус №6 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» - ул. Кузнечная - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Аэрофлотская - Аэропорт.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движение, южнопроектная, харьков
 
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