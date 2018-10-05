05.10.2018 15:55

Аэропорт Харьков увеличил пассажиропоток

В сентябре 2018 года пассажиропоток аэропорта Харьков превысил аналогичный период прошлого года на 12% и составил 88,9 тыс. человек



//facebook.com/hrk.aero/

Фото: Харьковский Аэропорт

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

Количество международных рейсов выросло на 9%, внутренних - на 26%.

Кроме того, за девять месяцев этого года были открыты новые направления: в Грузию, Германию, Польшу и Италию.

Самыми популярными маршрутами сентября для харьковчан и гостей Первой столицы стали авиарейсы в Стамбул, Киев, Варшаву, Тель-Авив, Батуми, Дортмунд, Катовице, Минск, Тбилиси, Милан.

Напомним, что в 2017 году харьковский аэропорт установил рекордный показатель пассажиропотока за последние 26 лет - его услугами воспользовались 806 тыс. пассажиров.