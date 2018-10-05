Аэропорт Харьков увеличил пассажиропоток

В сентябре 2018 года пассажиропоток аэропорта Харьков превысил аналогичный период прошлого года на 12% и составил 88,9 тыс. человек
Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.
Количество международных рейсов выросло на 9%, внутренних - на 26%.
Кроме того, за девять месяцев этого года были открыты новые направления: в Грузию, Германию, Польшу и Италию.
Самыми популярными маршрутами сентября для харьковчан и гостей Первой столицы стали авиарейсы в Стамбул, Киев, Варшаву, Тель-Авив, Батуми, Дортмунд, Катовице, Минск, Тбилиси, Милан.
Напомним, что в 2017 году харьковский аэропорт установил рекордный показатель пассажиропотока за последние 26 лет - его услугами воспользовались 806 тыс. пассажиров.
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