05.10.2018 17:19

Ночью будет ограничено движение возле станции метро Киевская

Ограничение будет действовать с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.



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Возле станции метро Киевская на улице Шевченко, 142, будет ограничено движение транспорта

Нельзя будет свободно проехать с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией светофора на этом участке.