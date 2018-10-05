Ночью будет ограничено движение возле станции метро Киевская

Ограничение будет действовать с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.
Возле станции метро Киевская на улице Шевченко, 142, будет ограничено движение транспорта
Нельзя будет свободно проехать с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией светофора на этом участке.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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