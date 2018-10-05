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05.10.2018  17:19   

Ночью будет ограничено движение возле станции метро Киевская

Ограничение будет действовать с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.


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Возле станции метро Киевская на улице Шевченко, 142, будет ограничено движение транспорта

Нельзя будет свободно проехать с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией светофора на этом участке.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движение ночью, киевская, харьков
 
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