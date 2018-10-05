На выходных будет запрещен проезд по Клочковской

По магистрали с 8:00 до 21:00 6 и 7 октября нельзя будет проехать, а маршрутки 221э, 278 и 303 пойдут по другому маршруту.
Движение транспорта по ул. Клочковской, на участке от ул. Ивановской до пер. Рогатинского при движении в сторону ул. Ботанической, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 21:00 6 и 7 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы Клочковской.
Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
В это время автобусы будут осуществлять объезд указанного участка следующим образом:
№221э: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и дальше по маршруту;
- №278: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Рождественская - ул. Коцарская и дальше по маршруту;
- №303: - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и далее по маршруту.
На время работ светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет работать в режиме желтого мигания.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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