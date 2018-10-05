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05.10.2018  19:43   

На выходных будет запрещен проезд по Клочковской

По магистрали с 8:00 до 21:00 6 и 7 октября нельзя будет проехать, а маршрутки 221э, 278 и 303 пойдут по другому маршруту.


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Движение транспорта по ул. Клочковской, на участке от ул. Ивановской до пер. Рогатинского при движении в сторону ул. Ботанической, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 21:00 6 и 7 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы Клочковской.

Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
В это время автобусы будут осуществлять объезд указанного участка следующим образом:

№221э: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и дальше по маршруту;

- №278: - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский - ул. Чеботарская - ул. Рождественская - ул. Коцарская и дальше по маршруту;
- №303: - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - ул. Пискуновская - ул. Клочковская и далее по маршруту.

На время работ светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет работать в режиме желтого мигания.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, клочковская, харьков
 
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