Ко Дню защитника Украины назначены дополнительные поезда в Одессу

Дополнительный поезд назначен на 11 и 15 октября.
Следующие выходные у украинцев будут «удлиненными», и на этот период назначены дополнительные поезда в самых популярных направлениях.
Так, поезд № 272 Одесса - Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.
Всего же «Укрзалізниця» назначила семь дополнительнвх поездов.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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