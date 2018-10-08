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08.10.2018  09:14   

Ко Дню защитника Украины назначены дополнительные поезда в Одессу

Дополнительный поезд назначен на 11 и 15 октября.


Корреспондент.net

Следующие выходные у украинцев будут «удлиненными», и на этот период назначены дополнительные поезда в самых популярных направлениях.

Так, поезд № 272 Одесса - Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.

Всего же «Укрзалізниця» назначила семь дополнительнвх поездов.

Источник:   ЮЖД
 Тэги:  поезд, одесса, харьков
 
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