08.10.2018 09:14

Ко Дню защитника Украины назначены дополнительные поезда в Одессу

Дополнительный поезд назначен на 11 и 15 октября.



Корреспондент.net

Следующие выходные у украинцев будут «удлиненными», и на этот период назначены дополнительные поезда в самых популярных направлениях.

Так, поезд № 272 Одесса - Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.

Всего же «Укрзалізниця» назначила семь дополнительнвх поездов.