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09.10.2018  10:49   

Цены на АЗС в Харькове опять «выскочили» за рамки общеукраинского тренда

Цены на газ бензин и ДТ продолжают рост на фоне мировых цен на нефть и «стабильного» курса гривны. Однако харьковские спекулянты ненадолго "расшатали" рынок.


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За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли еще на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

Рост цен на бензин и дизельное топливо в харьковской рознице начался с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн/л (12%), а на ДТ — на 3,60 грн./л (13%).

Такое поведение рынка топлива обусловлено совокупностью резкого ослабления национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти возросла почти на 20% с 72 до 86 USD, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривня ослабла по отношению к доллару на 1,30 грн/USD.

Стоит отметить, что почти половину стоимости топлива на Харьковщине составляют налоги.

Акциз на нефтепродукты рассчитывается в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая.

Согласно расчетам экспертов нефтегазового рынка, каждая гривня в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.

К сожалению, ни власти региона, ни операторы АЗС не могут повлиять на рост мировых цен на нефть и котировок на нефтепродукты. Однако повышение стоимости топлива можно приостановить путем балансировки (снижения) акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива на стеле автозаправок и не потерять в отчислениях в государственный бюджет. Такой опыт в Украине уже есть.

Несколько слов об особенностях харьковского  рзничного рыка. Спекулянтами был «раскачан» рынок 92-го бензина. Но удержать тенденцию не удалось и на этой неделе спекулятивная составляющая роста именно этого топлива сошла на нет, уступив место общеукраинскому тренду (см. график)

Цены на АЗС Харьковщины по состоянию на 8 октября 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95» и ресурса «Минфин»

Вид топлива

Цена (грн.) (с изменением за сутки в %)

Бензин А-95 премиум

34,14

0.04

0.107%

Бензин А-95

32,55

0.01

0.028%

Бензин А-92

31,60

0.01

0.029%

Дизельное топливо

30,71

0.11

0.354%

Газ авто­мобильный

15,35

0.04

0.229%


 

В Харькове, после выходных, стремительно подорожал автомобильный газ. В среднем цены выросли до 40 коп./л значительно преодолев очередной "психологический барьер" в 15 грн/литр.

Тенденция роста цен на Харьковских АГЗС

Тэги:  топливо, заправка, харьков, азс, ориентир, курс, тенденция, спекуляция, бензин, газ
 
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