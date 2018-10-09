Цены на АЗС в Харькове опять «выскочили» за рамки общеукраинского тренда

Цены на газ бензин и ДТ продолжают рост на фоне мировых цен на нефть и «стабильного» курса гривны. Однако харьковские спекулянты ненадолго "расшатали" рынок.
За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли еще на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).
Рост цен на бензин и дизельное топливо в харьковской рознице начался с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн/л (12%), а на ДТ — на 3,60 грн./л (13%).
Такое поведение рынка топлива обусловлено совокупностью резкого ослабления национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти возросла почти на 20% с 72 до 86 USD, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривня ослабла по отношению к доллару на 1,30 грн/USD.
Стоит отметить, что почти половину стоимости топлива на Харьковщине составляют налоги.
Акциз на нефтепродукты рассчитывается в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая.
Согласно расчетам экспертов нефтегазового рынка, каждая гривня в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.
К сожалению, ни власти региона, ни операторы АЗС не могут повлиять на рост мировых цен на нефть и котировок на нефтепродукты. Однако повышение стоимости топлива можно приостановить путем балансировки (снижения) акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива на стеле автозаправок и не потерять в отчислениях в государственный бюджет. Такой опыт в Украине уже есть.
Несколько слов об особенностях харьковского рзничного рыка. Спекулянтами был «раскачан» рынок 92-го бензина. Но удержать тенденцию не удалось и на этой неделе спекулятивная составляющая роста именно этого топлива сошла на нет, уступив место общеукраинскому тренду (см. график)
Цены на АЗС Харьковщины по состоянию на 8 октября 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95» и ресурса «Минфин»
|
Вид топлива
|
Цена (грн.) (с изменением за сутки в %)
|
Бензин А-95 премиум
|
34,14
|
0.04
|
0.107%
|
Бензин А-95
|
32,55
|
0.01
|
0.028%
|
Бензин А-92
|
31,60
|
0.01
|
0.029%
|
Дизельное топливо
|
30,71
|
0.11
|
0.354%
|
Газ автомобильный
|
15,35
|
0.04
|
0.229%
В Харькове, после выходных, стремительно подорожал автомобильный газ. В среднем цены выросли до 40 коп./л значительно преодолев очередной "психологический барьер" в 15 грн/литр.
Тенденция роста цен на Харьковских АГЗС
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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