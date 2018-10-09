09.10.2018 10:49

Цены на АЗС в Харькове опять «выскочили» за рамки общеукраинского тренда

Цены на газ бензин и ДТ продолжают рост на фоне мировых цен на нефть и «стабильного» курса гривны. Однако харьковские спекулянты ненадолго "расшатали" рынок.



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За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли еще на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

Рост цен на бензин и дизельное топливо в харьковской рознице начался с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн/л (12%), а на ДТ — на 3,60 грн./л (13%).

Такое поведение рынка топлива обусловлено совокупностью резкого ослабления национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти возросла почти на 20% с 72 до 86 USD, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривня ослабла по отношению к доллару на 1,30 грн/USD.

Стоит отметить, что почти половину стоимости топлива на Харьковщине составляют налоги.

Акциз на нефтепродукты рассчитывается в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая.

Согласно расчетам экспертов нефтегазового рынка, каждая гривня в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.

К сожалению, ни власти региона, ни операторы АЗС не могут повлиять на рост мировых цен на нефть и котировок на нефтепродукты. Однако повышение стоимости топлива можно приостановить путем балансировки (снижения) акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива на стеле автозаправок и не потерять в отчислениях в государственный бюджет. Такой опыт в Украине уже есть.

Несколько слов об особенностях харьковского рзничного рыка. Спекулянтами был «раскачан» рынок 92-го бензина. Но удержать тенденцию не удалось и на этой неделе спекулятивная составляющая роста именно этого топлива сошла на нет, уступив место общеукраинскому тренду (см. график)

Цены на АЗС Харьковщины по состоянию на 8 октября 2018 г. по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95» и ресурса «Минфин»

Вид топлива Цена (грн.) (с изменением за сутки в %) Бензин А-95 премиум 34,14 0.04 0.107% Бензин А-95 32,55 0.01 0.028% Бензин А-92 31,60 0.01 0.029% Дизельное топливо 30,71 0.11 0.354% Газ авто­мобильный 15,35 0.04 0.229%





В Харькове, после выходных, стремительно подорожал автомобильный газ. В среднем цены выросли до 40 коп./л значительно преодолев очередной "психологический барьер" в 15 грн/литр.

Тенденция роста цен на Харьковских АГЗС