09.10.2018 15:58

В Харькове выполняется замена сетей ливневой канализации и дождеприемников

При строительстве, капитальном ремонте или расширении проезжей части дорог их заменяют на новые. Все это о сети ливневой канализации, отводящей воду после осадков с улиц мегаполиса.



// Городской Дозор

Так, по словам специалистов профильного КП такие работы в этом году уже проведены на площади Павловской, улице Танкопия, частично на проспекте Тракторостроителей, улицах Героев Труда, Дружбы Народов, и проспекте Любви Малой.



Александр Докучаев, директор КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации»:

Выполнены и выполняются замена сетей, с заменой конструктивов, это Московский проспект. Очень большой объем там работ выполнен. На сегодня это Клочковская, там тоже очень много работ выполнено и продолжает выполняться. На сегодня это строительство новых сетей в очень сложных условиях. Это сети от сада Шевченко, сети от строящегося зоопарка. Т.е. сети постепенно строятся и добавляются. Плюс строители, которые строят дома, микрорайоны - они тоже строят сети и дают нам на баланс сети абсолютно новые.



Также в планах предприятия, добавляет Александр Докучаев, заменить все дождеприемные колодцы по Харькову. Учитывая то, что сетям 60-70 лет и более, они приходят в негодность, констатируют коммунальщики. Поэтому совместно с Департаментом строительства и дорожного хозяйства КП ввели программу по их замене. Эта программа работает уже второй год подряд.



Александр Докучаев, директор КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации»:

В этом году мы 101 колодец заменили на железобетонный. Они уже с отстойниками сделаны - это уже единый конструктив. Я думаю, их лет на 80 точно хватит. Они простоят это время без всяких ремонтов. Я думаю, чтобы не быть голословным, лет через 5 мы всё в Харькове заменим на железобетон. Это не только облегчит нам работу, но и будет надежность работы самой сети. Потому что сети находятся на проезжих частях, а это опасно.