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09.10.2018  16:03   

По Ново-Баварскому проспекту проведут ремонтные работы на магистрали водоснабжения

На время ремонта в части домов города и пригорода будет прекращено водоснабжение (адреса)


://vodokanal.kharkov.ua
Фото: ремонтные работы

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=1400 мм по пр. Ново-Баварскому (Окружная дорога) с 22:00 9 октября до 22:00 10 октября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:

Новобаварский район:
ул. Надежды, 14-16, ул. Подлесная, 1-а, 1-б, ул. Строителей, 1, 3, ул. Гагарина, 1-8, 14, ул. Некрасова, 11, 11-б, 41, ул. Молодежная, 1-5.

Частный сектор: ул. Некрасова, ул. Катаева, ул. Даргомыжского, ул. Архангельская.

Слабое давление: пер. Архангельский, 1-17, пр. Ново-Баварский, 99-127, ул. Колонная, 1-20.

Поселков Солоницевка и Подворки.

Во время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

 

Источник:   Харькововдоканал
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, водоканал
 
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