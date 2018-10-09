По Ново-Баварскому проспекту проведут ремонтные работы на магистрали водоснабжения

На время ремонта в части домов города и пригорода будет прекращено водоснабжение (адреса)
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=1400 мм по пр. Ново-Баварскому (Окружная дорога) с 22:00 9 октября до 22:00 10 октября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:
Новобаварский район:
ул. Надежды, 14-16, ул. Подлесная, 1-а, 1-б, ул. Строителей, 1, 3, ул. Гагарина, 1-8, 14, ул. Некрасова, 11, 11-б, 41, ул. Молодежная, 1-5.
Частный сектор: ул. Некрасова, ул. Катаева, ул. Даргомыжского, ул. Архангельская.
Слабое давление: пер. Архангельский, 1-17, пр. Ново-Баварский, 99-127, ул. Колонная, 1-20.
Поселков Солоницевка и Подворки.
Во время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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