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09.10.2018  19:18   

Неделю нельзя будет проехать по площади Свободы

Запрет будет действовать на участке от перекрестка улица Сумская-улица Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина с 8:00 10 октября до 9:00 17 октября, а маршрутки №20э, 65э, 119э, 217э, 296э изменят маршрут.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Дня защитника Украины.

Движение  будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Кроме того, с 8:00 до 15:00 14 октября будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. В это время автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут объезжать так: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера - на участке от пр. Независимости до пл. Свободы.

Троллейбус №18 сократит маршрут следующим образом: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, площадь свободы, харьков
 
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