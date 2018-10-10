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10.10.2018  09:38   

Проезд в Дизайнерском переулке закрыт до конца месяца

КП «ХТС» проводит замену участка трубопровода в районе дома №4 по Дизайнерскому переулку.


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В связи с ремонтными работами движение транспорта по Дизайнерскому переулку, на участке от улицы Алчевских до дома №14 по улице Веснина, запрещено до 16:00 531 октбря, сообщили в Городской диспетчерской службе.

При этом обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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