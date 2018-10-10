10.10.2018 10:27

На ХТЗ троллейбусы сегодня курсируют по измененному маршруту

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, пр. Индустриальному и ул. 12 Апреля, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до разворотного круга «Ул. 12 Апреля», запрещено с 10:00 до 15:00 10 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по ул. 12 Апреля.

На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:



троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого и пр. Московского;



троллейбус №36 - не ходит.