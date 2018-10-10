На ХТЗ троллейбусы сегодня курсируют по измененному маршруту

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, пр. Индустриальному и ул. 12 Апреля, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до разворотного круга «Ул. 12 Апреля», запрещено с 10:00 до 15:00 10 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по ул. 12 Апреля.
На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:
троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого и пр. Московского;
троллейбус №36 - не ходит.
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