Два дня по улице Танкопия не будут ходить троллейбусы

11 и 12 октября с 10:00 до 14:45 не будут ходить троллейбусы 25-го и 36-го маршрутов.
Два дня по улице Танкопия будут ремонтировать контактную сеть.
В связи с этим движение троллейбусов по ул. Танкопия, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено.
В этот период троллейбусы №25 и 36 ходить не будут.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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давл.:
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