10.10.2018 16:59

Два дня по улице Танкопия не будут ходить троллейбусы

11 и 12 октября с 10:00 до 14:45 не будут ходить троллейбусы 25-го и 36-го маршрутов.



// gortransport.kharkov.ua

Два дня по улице Танкопия будут ремонтировать контактную сеть.



В связи с этим движение троллейбусов по ул. Танкопия, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено.



В этот период троллейбусы №25 и 36 ходить не будут.