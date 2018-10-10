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10.10.2018  16:59   

Два дня по улице Танкопия не будут ходить троллейбусы

11 и 12 октября с 10:00 до 14:45 не будут ходить троллейбусы 25-го и 36-го маршрутов.


// gortransport.kharkov.ua

Два дня по улице Танкопия будут ремонтировать контактную сеть.

В связи с этим движение троллейбусов по ул. Танкопия, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено.

В этот период троллейбусы №25 и 36 ходить не будут.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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