Ограничено движение по улице Бассейной

Движение будет только по свободной от выполнения работ полосе.
Движение транспорта по ул. Бассейной, в районе дома №50-а, ограничено с 11 по 31 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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