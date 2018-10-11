11.10.2018 13:19

Ограничено движение по улице Бассейной

Движение будет только по свободной от выполнения работ полосе.



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Движение транспорта по ул. Бассейной, в районе дома №50-а, ограничено с 11 по 31 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.