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11.10.2018  14:49   

На площади Свободы полностью запрещено движение

Движение транспорта по пл. Свободы запрещено до 9:00 17 октября.


//information.kh.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на пл. Свободы празднования Дня защитника Украины.

Движение транспорта закрыто по обеим сторонам площади: от ул. Сумской до ул. Тринклера, а также от перекрестка ул. Сумская-ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Также с 10 по 17 октября автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э объезжают закрытый участок следующим образом: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Кроме того, с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы, и по пл. Свободы.

Троллейбус №18 будет курсировать так: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. метро «Научная».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрещено движение, площадь свободы, харьков
 
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