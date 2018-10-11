11.10.2018 17:48

В субботу по Клочковской сложно будет проехать

По магистрали будет ограничено движение с 8:00 до 21:00.



//facebook

Движение транспорта по улице Клочковской - на участке от переулка Рогатинского до улицы Ивановской при движении в сторону спуска Клочковского - будет ограничено с 8:00 до 21:00 в субботу, 13 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией улицы Клочковской.



На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.



Кроме того, светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет временно переведен в режим желтого мигания.

