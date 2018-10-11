В субботу по Клочковской сложно будет проехать

По магистрали будет ограничено движение с 8:00 до 21:00.
Движение транспорта по улице Клочковской - на участке от переулка Рогатинского до улицы Ивановской при движении в сторону спуска Клочковского - будет ограничено с 8:00 до 21:00 в субботу, 13 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией улицы Клочковской.
На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
Кроме того, светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет временно переведен в режим желтого мигания.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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