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11.10.2018  17:48   

В субботу по Клочковской сложно будет проехать

По магистрали будет ограничено движение с 8:00 до 21:00.


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Движение транспорта по улице Клочковской - на участке от переулка Рогатинского до улицы Ивановской при движении в сторону спуска Клочковского - будет ограничено с 8:00 до 21:00 в субботу, 13 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией улицы Клочковской.  

На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Кроме того, светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет временно переведен в режим желтого мигания.
 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движение, клочковская, харьков
 
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